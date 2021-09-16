Роналду поменял особняк в Британии из-за овец

Криштиану Роналду обращает внимание на каждую деталь в подготовке к играм.

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который недавно удачно вернулся на "Олд Траффорд", решил переехать в новый особняк.

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Роналду вместе с семьей после своего триумфального возвращения в МЮ сначала поселился в особняке за 6 млн фунтов. Однако спустя несколько дней он переехал в дом в Чешире, стоимость которого составляет 3 млн фунтов. Причиной переезда стали овцы, которые не давали футболисту и его родным высыпаться по утрам. Криштиану очень серьезно относится к режиму дня, поэтому решил пойти на радикальные меры. Кроме того, в первом особняке были проблемы с системой безопасности.

В новом доме Роналду есть бассейн, кинозал, а также гараж на четыре автомобиля. Участок оборудован камерами видеонаблюдения. Также владения Криштиану патрулируются охраной.

"Телеграф" напоминает, что Роналду уже успел забить гол за "Красных Дьяволов" в Лиге чемпионов, правда, взятие ворот от португальской звезды не помогло манкунианцам в игре с "Янг Бойз" (2:1 в пользу швейцарцев).