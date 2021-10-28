Укр

Роналду признался, что его невеста беременна близнецами (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Криштиану Роналду с семьей Новость обновлена 28 октября 2021, 19:19
Криштиану Роналду с семьей

Звездный футболист готовится вновь стать папой.

Слухи о беременности Джорджини Родригес, невесты португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оказались правдивыми. 

Криштиану на своей страничке в Instagram сообщил, что они с Джорджиной ожидают близнецов. 

Счастливый португалец также опубликовал снимок УЗИ близнецов, сопроводив фото радостным комментарием. К слову, в соцсетях Джорджины опубликовано идентичное сообщение. 

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", — написал Роналду.

Отметим, Роналду и Родригес воспитывают четырех детей. У них есть общий ребенок — дочь Алана Мартина (2017 года рождения). Также у Криштиану есть близнецы от суррогатной матери Ева и Матео (2017) и первенец Криштиану-младший от неизвестной женщины (2010).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду с "Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение от "Ливерпуля" (0:5) на "Олд Траффорд". Сам КриРо отметился хамским поступком в этой игре, ударив лежачего соперника, и получил за это всего лишь желтую карточку.

Теги:
#Футбол #Криштиану Роналду #ФК Манчестер Юнайтед #Джорджина Родригес
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