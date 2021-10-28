Роналду признался, что его невеста беременна близнецами (фото)

Звездный футболист готовится вновь стать папой.

Слухи о беременности Джорджини Родригес, невесты португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оказались правдивыми.

Криштиану на своей страничке в Instagram сообщил, что они с Джорджиной ожидают близнецов.

Счастливый португалец также опубликовал снимок УЗИ близнецов, сопроводив фото радостным комментарием. К слову, в соцсетях Джорджины опубликовано идентичное сообщение.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", — написал Роналду.

Отметим, Роналду и Родригес воспитывают четырех детей. У них есть общий ребенок — дочь Алана Мартина (2017 года рождения). Также у Криштиану есть близнецы от суррогатной матери Ева и Матео (2017) и первенец Криштиану-младший от неизвестной женщины (2010).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду с "Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение от "Ливерпуля" (0:5) на "Олд Траффорд". Сам КриРо отметился хамским поступком в этой игре, ударив лежачего соперника, и получил за это всего лишь желтую карточку.