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Роналду зізнався, що його наречена вагітна близнюками (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Кріштіану Роналду із сім’єю Новина оновлена 28 жовтня 2021, 19:19
Кріштіану Роналду із сім’єю

Зірковий футболіст готується знову стати татом.

Чутки про вагітність Джорджини Родрігес, нареченої португальського нападаючого "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду виявилися правдивими.

Кріштіану на своїй сторінці в Instagram повідомив, що вони з Джорджиною чекають на близнюків.

Щасливий португалець також опублікував знімок УЗД близнюків та поділився радісним коментарем. До речі, у соцмережах Джорджини опубліковано ідентичне повідомлення.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові. Не можемо дочекатися зустрічі з вами", — написав Роналду.

Зазначимо, Роналду та Родрігес виховують чотирьох дітей. Вони мають спільну дитину — дочку Алану Мартіну (2017 року народження). Також у Кріштіану є близнюки від сурогатної матері Єва та Матео (2017) та первісток Кріштіану-молодший від невідомої жінки (2010).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роналду з "Манчестер Юнайтед" зазнав принизливої поразки від "Ліверпуля" (0:5) на "Олд Траффорд". Сам КріРо відзначився хамським вчинком у цій грі, вдаривши лежачого суперника, і отримав за це лише жовту картку.

Теги:
#Футбол #Кріштіану Роналду #ФК Манчестер Юнайтед #Джорджина Родрігес
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