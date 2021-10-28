Роналду зізнався, що його наречена вагітна близнюками (фото)

Зірковий футболіст готується знову стати татом.

Чутки про вагітність Джорджини Родрігес, нареченої португальського нападаючого "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду виявилися правдивими.

Кріштіану на своїй сторінці в Instagram повідомив, що вони з Джорджиною чекають на близнюків.

Щасливий португалець також опублікував знімок УЗД близнюків та поділився радісним коментарем. До речі, у соцмережах Джорджини опубліковано ідентичне повідомлення.

"Радий повідомити, що ми чекаємо на близнюків. Наші серця сповнені любові. Не можемо дочекатися зустрічі з вами", — написав Роналду.

Зазначимо, Роналду та Родрігес виховують чотирьох дітей. Вони мають спільну дитину — дочку Алану Мартіну (2017 року народження). Також у Кріштіану є близнюки від сурогатної матері Єва та Матео (2017) та первісток Кріштіану-молодший від невідомої жінки (2010).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Роналду з "Манчестер Юнайтед" зазнав принизливої поразки від "Ліверпуля" (0:5) на "Олд Траффорд". Сам КріРо відзначився хамським вчинком у цій грі, вдаривши лежачого суперника, і отримав за це лише жовту картку.