Яхти, джети та особняки: серіал про наречену Роналду Джорджину Родрігез розкритикували за "важкий люкс" (фото, відео)

Будні Джорджини — це польоти в Париж для примірок суконь та відпочинок на яхті в Монако

У четвер, 27 січня, на стрімінговій платформі Netflix вийшло реаліті-шоу про кохану знаменитого португальського форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду — Джорджину Родрігес, яка повідомила про свою другу вагітність у листопаді минулого року. До речі, прем’єра серіалу відбулася у день народження Джорджини, оскільки 27 січня аргентинська модель відсвяткувала своє 28-річчя.

У новому проєкті платформи Джорджина мала розповісти про своє дитинство, кар’єрний шлях і про зустріч з Кріштіану — одним із найуспішніших і найпопулярніших футболістів у світі. Однак щось пішло не так. По суті, привернуло найбільшу увагу те, як подавалася інформація про багатство самого Роналду.

Що відомо про Джорджину Родрігес

Джорджина Родрігес — іспанська танцівниця, модель, громадянська дружина Кріштіану Роналду, мати його четвертої дитини, доньки Алани-Мартини. Зараз дитині 4 роки. У ЗМІ дівчина розповідала, що родом із Буенос-Айрес, Аргентина. Зараз модель займається благодійністю, бере участь у фотосесіях, прикрашає глянсові видання та виховує дітей.

"Я — Джорджина"

Серіал Soy Georgina ("Я — Джорджина") складається з 6 епізодів по 40 хвилин. З першого ж випуску від нового проєкту Netflix так і віє пафосом. Спочатку Джорджина говорить як "завдяки коханню збулися всі її мрії", як вона "продавала люксові бренди", а тепер "блищить у них", про те, що багато хто знає її ім’я, але не її саму. Такі заїжджені фразочки, які мають підводити до конкретних досягнень, нічим не підкріплюються. Все, про що намагається сказати Джорджина — це те, як було "до" зустрічі з Роналду і яким солодким життям вона зажила після початку їхніх стосунків.

На тлі фрази "Ніщо не впало на мене з неба" дівчина тільки й показує своє багатство, нажите самим Роналду: польоти на власному джеті в Париж для примірок суконь, відпочинок на яхті в Монако з родичами та друзями, які щохвилини лестять і хвалять Джорджину, зустрічі із зірковими стилістами, ювелірами та дизайнерами інтер’єрів, легкі ходи на тлі власного автопарку з люксовими автомобілями, розповіді про те, як легко загубитися у великому особняку, а також найдраматичніший момент реаліті – сумнів щодо вибору сукні для Каннського кінофестивалю.

Джорджина показує своє безтурботне життя, за винятком деяких ситуацій: вона чистить сумочки від відбитків, лає поганий вайфай (з 4 роутерами в будинку) і не знає, що вдягнути.

А самого Роналду дуже мало. Він з’являється в кадрі переважно як спікер і не розповідає про побут ніяких деталей.

"Я — Джорджина" — це серіал, який повинен був розповісти про біографію Джорджини як такої, але показав глядачам те, що досяг сам Роналду, який виріс у бідності, зміг підкорити світ і стати найоплачуванішим футболістом у світі. Так, дівчина розповіла про своє важке дитинство, як у юності вона ходила до церкви молитися, як вона влаштувалась у магазин Gucci й там зустріла кохання всього життя. Але якби вона з ним не зустрілася, то в її житті, по суті, нічого не змінилося б.

Розповідь, в якій кохана Роналду дякує за те, що тепер їй не потрібно працювати з ранку до вечора, не несе в собі жодного сенсового навантаження, користі та мотивації. "Показушництво, якщо розумієш, що це не зовсім твоя заслуга", — пише by.tribuna.com.

Зараз Роналду з Джорджиною та дітьми насолоджуються відпочинком на пляжі в Дубаї. "Так пишаюся своєю прекрасною сім’єю. Тут, у Дубаї мрії збуваються ", — написала Джорджина в Інстаграмі.