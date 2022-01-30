Вагітна наречена Роналду засвітила округлий живіт (фото)
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Сім’я Кріштіану відпочиває в ОАЕ.
Наречена форварда "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, яка повідомила про вагітність у жовтні 2021 року, показала живіт, що помітно округлився, на пляжі в Дубаї (ОАЕ).
Відповідний знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Так пишаюся своєю прекрасною родиною. Тут, у Дубаї, мрії збуваються", — написала Джорджіна.
Додамо, що пара очікує на близнюків. Кріштіану та Джорджина виховують чотирьох дітей. Зіркові закохані мають спільну дитину — дочку Алану Мартіну (2017 року народження). Також у Кріштіану є близнюки від сурогатної матері Єва та Матео (2017) та первісток Кріштіану-молодший від невідомої жінки (2010).
Під час відпочинку в ОАЕ Джорджині виповнилося 28 років. Кріштіану Роналду знайшов спосіб, чим здивувати свою наречену.
Нагадаємо, на початку цього сезону Роналду перебрався в "Манчестер Юнайтед". 36-річний португалець зіграв 24 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 14 голів та три результативні передачі.
Раніше відомий боєць ММА Конор МакГрегор підрахував, що заробляє в 500 разів більше за "КріРо".
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