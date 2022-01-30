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Беременная невеста Роналду засветила округлый живот (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Криштиану Роналду с семьей Новость обновлена 30 января 2022, 10:04
Криштиану Роналду с семьей

Семья Криштиану отдыхает в ОАЭ.

Невеста форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая сообщила о беременности в октябре 2021 года, показала заметно округлившийся живот на пляже в Дубае (ОАЭ).

Соответствующий снимок красотка опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Так горжусь своей прекрасной семьей. Здесь, в Дубае мечты сбываются", — написала Джорджина.

Добавим, что пара ожидает близнецов. Криштиану и Джорджина воспитывают четырех детей. У звездных влюбленных есть общий ребенок — дочь Алана Мартина (2017 года рождения). Также у Криштиану есть близнецы от суррогатной матери Ева и Матео (2017) и первенец Криштиану-младший от неизвестной женщины (2010).

Во время отдыха в ОАЭ Джорджине исполнилось 28 лет. Криштиану Роналду нашел способ, чем удивить свою невесту.

Напомним, в начале текущего сезона Роналду перебрался в "Манчестер Юнайтед". 36-летний португалец сыграл 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и три результативные передачи.

Ранее известный боец ММА Конор Макгрегор подсчитал, что зарабатывает в 500 раз больше КриРо.

Теги:
#Футбол #Криштиану Роналду #Джорджина Родригес
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