Беременная невеста Роналду засветила округлый живот (фото)
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Семья Криштиану отдыхает в ОАЭ.
Невеста форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая сообщила о беременности в октябре 2021 года, показала заметно округлившийся живот на пляже в Дубае (ОАЭ).
Соответствующий снимок красотка опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Так горжусь своей прекрасной семьей. Здесь, в Дубае мечты сбываются", — написала Джорджина.
Добавим, что пара ожидает близнецов. Криштиану и Джорджина воспитывают четырех детей. У звездных влюбленных есть общий ребенок — дочь Алана Мартина (2017 года рождения). Также у Криштиану есть близнецы от суррогатной матери Ева и Матео (2017) и первенец Криштиану-младший от неизвестной женщины (2010).
Во время отдыха в ОАЭ Джорджине исполнилось 28 лет. Криштиану Роналду нашел способ, чем удивить свою невесту.
Напомним, в начале текущего сезона Роналду перебрался в "Манчестер Юнайтед". 36-летний португалец сыграл 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и три результативные передачи.
Ранее известный боец ММА Конор Макгрегор подсчитал, что зарабатывает в 500 раз больше КриРо.
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