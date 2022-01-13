Укр

Макгрегор похвастался, что зарабатывает в 500 раз больше Роналду

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Конор Макгрегор Новость обновлена 13 января 2022, 13:21
Конор Макгрегор

Боец ММА поделился любопытной инфографикой.

Знаменитый боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что заработал в 2021 году больше всех спортсменов в мире.

Соответсвующий пост "Печально известный" опубликовал на своей страничке в Instagram.

33-летний ирландец использовал необычную формулу для подсчетов. Он решил сравнить зарплату за минуту выступлений в октагоне /на поле/ в ринге с другими звездами спорта. По подсчетам Макгрегора, он зарабатывал в 2021 году 8,6 млн долларов в минуту, что примерно в 500 раз больше, чем форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду — 18 тысяч долларов. Добавим, что зарплата футболиста ПСЖ Неймара — 32 тысячи долларов в минуту, боксера Сауля Альвареса — 444 тысячи долларов, а звезды американского футбола Тома Брэди — 37 тысяч долларов.

Все дело в том, что Конор провел всего два боя в прошлом году, при этом оба поединка ирландца завершились довольно быстро — во втором и первом раундах.

Оба раза Макгрегор проиграл нокаутом американцу Дастину Порье. У них богатая история противостояний, которая насчитывает целых три поединка. Конор побеждал лишь раз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сауль Альварес решил пойти по стопам Александра Усика.

Теги:
#Футбол #Криштиану Роналду #Неймар #Смешанные единоборства #Конор Макгрегор
Из окон вырывается дым
Харьков
5 этажей в дыму, сотни студентов эвакуированы: в Харькове горит крупнейший вуз города (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Из окон вырывается дым
5 этажей в дыму, сотни студентов эвакуированы: в Харькове горит крупнейший вуз города (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Промышленность поднимает цены на свои товары
Украинцев ждут рекордные подорожания: почему 2022-й станет годом тотального роста цен
Дата публикации
Категория
Девушка имела связь с женатым мужчиной
Боялся, что узнает жена: в загадочном убийстве девушки на Закарпатье появился подозреваемый (фото)
Дата публикации
Категория
Доходы Путина могут стать достоянием общественности
США нанесут удар лично по Путину, если тот вновь полезет в Украину: опубликован полный документ
Дата публикации
Категория
Летом парню должно было исполниться 29 лет
Был душой компании: Николаевщина прощается с погибшим на Донбассе солдатом (фото)