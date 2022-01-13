Макгрегор похвастался, что зарабатывает в 500 раз больше Роналду

Боец ММА поделился любопытной инфографикой.

Знаменитый боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что заработал в 2021 году больше всех спортсменов в мире.

Соответсвующий пост "Печально известный" опубликовал на своей страничке в Instagram.

33-летний ирландец использовал необычную формулу для подсчетов. Он решил сравнить зарплату за минуту выступлений в октагоне /на поле/ в ринге с другими звездами спорта. По подсчетам Макгрегора, он зарабатывал в 2021 году 8,6 млн долларов в минуту, что примерно в 500 раз больше, чем форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду — 18 тысяч долларов. Добавим, что зарплата футболиста ПСЖ Неймара — 32 тысячи долларов в минуту, боксера Сауля Альвареса — 444 тысячи долларов, а звезды американского футбола Тома Брэди — 37 тысяч долларов.

Все дело в том, что Конор провел всего два боя в прошлом году, при этом оба поединка ирландца завершились довольно быстро — во втором и первом раундах.

Оба раза Макгрегор проиграл нокаутом американцу Дастину Порье. У них богатая история противостояний, которая насчитывает целых три поединка. Конор побеждал лишь раз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сауль Альварес решил пойти по стопам Александра Усика.