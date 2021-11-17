Лучший боксер мира решил пойти по стопам Усика

“Канело" идет к величию.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,203 кг) мексиканец Сауль Альварес, который лишь этой осенью присоединился к когорте абсолютных чемпионов мира, решил провести чемпионский бой в 1-м тяжелом весе (до 90,718 кг).

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон на своей страничке в Twitter.

По информации источника, лидер всевозможных боксерских рейтингов планирует покорить новую для себя весовую категорию и встретиться с чемпионом WBC в крузервейте Илунгой Макабу из Демократической Республики Конго. Соответствующий запрос во Всемирный боксерский союз отправил тренер Альвареса Эдди Рейносо. Добавим, что WBC охотно поддержал эту инициативу и предоставил шанс Саулю совершить историю.

Отметим, что Альварес по прозвищу "Шакал" проиграл лишь раз в карьере — Флойду Мейвезеру в 2013 году. Боксер хочет вписать свое имя в историю и завоевать чемпионские пояса во всевозможных весовых категориях. На очереди крузервейт, где несколько лет тому назад украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира. Быть может, Сауль после победы в крузервейте замахнется и на супертяжелый дивизион, где сейчас украинец является чемпионом мира по трем основным версиям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-чемпион мира случайно ударил своего тренера на тренировке.