Укр

Потенциальный соперник Усика случайно врезал тренеру в челюсть (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Энди Руис Новость обновлена 14 ноября 2021, 15:02
Энди Руис

Коуч показал, что умеет держать удар.

Энди Руис-младший, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, во время тренировки случайно попал по тренеру.

Видео момента опубликовал на своей страничке в Twitter журналист Майкл Бенсон.

На кадрах видно, как мексиканский "Разрушитель" попадает размашистым левым хуком в челюсть тренера. После удара коуча немного повело в сторону, но он все-таки сумел устоять на ногах. Спортсмен тут же обнял наставника и извинился за случайное попадание.

Видео момента попало в сеть:

Добавим, что Руис-младший побеждал нокаутом британца Энтони Джошуа, который недавно потерял свои титулы в поединке с украинцем Александром Усиком. В реванше AJ "перебегал" мексиканца и добыл уверенную победу по очкам. Сейчас "Разрушитель" входит в число лучших боксеров тяжелого дивизиона, а потому имеет все шансы встретиться в ринге с Усиком. Правда, украинец для начала даст реванш Джошуа

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте в исполнении боксера-супертяжа, который выполнял роль "двойника Усика" в тренировочном лагере Джошуа.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энди Руис
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