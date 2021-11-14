Потенційний суперник Усика випадково врізав тренеру у щелепу (відео)

Коуч показав, що вміє тримати удар.

Енді Руїс-молодший, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, під час тренування випадково вдарив тренера.

Відео моменту опублікував на своїй сторінці у Twitter журналіст Майкл Бенсон.

На кадрах видно, як мексиканський "Руйнівник" потрапляє розгонистим лівим хуком у щелепу тренера. Після удару коуча трохи повело убік, але він таки зумів встояти на ногах. Спортсмен відразу обійняв наставника і вибачився за випадкове влучення.

Відео моменту потрапило до мережі:

Додамо, що Руїс-молодший перемагав нокаутом британця Ентоні Джошуа, який нещодавно втратив свої титули в поєдинку з українцем Олександром Усиком. У реванші AJ "перебігав" мексиканця і здобув впевнену перемогу за очками. Зараз "Руйнівник" входить до числа найкращих боксерів важкого дивізіону, а тому має всі шанси зустрітися в ринзі з Усиком. Щоправда, українець спершу дасть реванш Джошуа.

Раніше "Телеграф" повідомляв про брутальний нокаут у виконанні боксера-суперваговика, який виконував роль "двійника Усика" у тренувальному таборі Джошуа.