Найкращий боксер світу вирішив піти стопами Усика

"Канело" йде до величі.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) мексиканець Сауль Альварес, який лише цієї осені приєднався до когорти абсолютних чемпіонів світу, вирішив провести чемпіонський бій у 1-ій важкій вазі (до 90,718 кг).

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці у Twitter.

За інформацією джерела, лідер усіляких боксерських рейтингів планує підкорити нову для себе вагову категорію та зустрітися з чемпіоном WBC у крузервейті Ілунгою Макабу з Демократичної Республіки Конго. Відповідний запит до Всесвітньої боксерської спілки надіслав тренер Альвареса Едді Рейносо. Додамо, що WBC охоче підтримав цю ініціативу і надав шанс Саулю зробити історію.

Зазначимо, що Альварес на прізвисько "Шакал" програв лише раз у кар’єрі — Флойду Мейвезеру у 2013 році. Боксер хоче вписати своє ім’я в історію та завоювати чемпіонські пояси у всіляких вагових категоріях. На черзі крузервейт, де кілька років тому українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. Можливо, Сауль після перемоги в крузервейті замахнеться і на суперважкий дивізіон, де зараз українець є чемпіоном світу за трьома основними версіями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-чемпіон світу випадково вдарив свого тренера на тренуванні.