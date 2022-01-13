Макгрегор похвалився, що заробляє у 500 разів більше Роналду

Боєць ММА поділився цікавою інфографікою.

Знаменитий боєць змішаного стилю, ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заявив, що заробив у 2021 році найбільше з усіх спортсменів світу.

Відповідний пост Конор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

33-річний ірландець використав незвичайну формулу для підрахунків. Він вирішив порівняти зарплату за хвилину виступів у октагоні /на полі/ у ринзі з іншими зірками спорту. За підрахунками Макгрегора, він заробляв у 2021 році 8,6 млн доларів за хвилину, що приблизно в 500 разів більше, ніж форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду — 18 тисяч доларів. Додамо, що зарплата футболіста ПСЖ Неймара – 32 тисячі доларів, боксера Сауля Альвареса – 444 тисячі доларів, а зірки американського футболу Тома Бреді – 37 тисяч доларів за хвилину.

Річ у тому, що Конор провів лише два бою минулого року, при цьому обидва поєдинки ірландця завершилися досить швидко — у другому та першому раундах.

Обидва рази Макгрегор програв нокаутом американцю Дастіну Пор’є. Вони мають багату історію протистоянь, яка налічує цілих три поєдинки. Конор перемагав лише раз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сауль Альварес вирішив піти стопами Олександра Усика.