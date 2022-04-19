Укр

В семье Криштиану Роналду случилось горе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Криштиану и его невеста попросили о конфиденциальности Новость обновлена 19 апреля 2022, 07:51
Криштиану и его невеста попросили о конфиденциальности

Спортсмен и его возлюбленная переживают утрату

В семье португальского футболиста Криштиану Роналду произошла трагедия. Пара ожидала рождения двоих детей, но один из младенцев — новорожденный сын — погиб.

Об этом нападающий "Манчестер Юнайтед" и его любимая Джорджина Родригес сообщили в соцсетях. Второй младенец, девочка, выжила. Они написали, что только ее рождение придает им сил, чтобы проживать все произошедшее с надеждой. Пара написала, что это наибольшая боль для родителя и попросили об уединении и приватности в тяжелое для семьи время. Они также поблагодарили врачей и медсестер за помощь.

Девочка стала пятым ребенком Криштиану Роналду, у него уже есть общие дети с невестой Джорджиной Родригес — дочь Алана Мартина. Также у него есть двое детей от суррогатной матери — Матео и Ева, а также сын от американской девушки — Криштиану младший.

Пара была счастлива в ожидании пополнения. "Семья это все", — написал Роналду за две недели до трагедии.

Ранее "Телеграф" писал про трагедию в семье украинского телеведущего Андрея Беднякова. У него в оккупированном Мариуполе была мать, она впала в кому от стресса и несмотря на эвакуацию, умерла.

Теги:
#Криштиану Роналду #Смерть #Младенец
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