В семье Криштиану Роналду случилось горе

Спортсмен и его возлюбленная переживают утрату

В семье португальского футболиста Криштиану Роналду произошла трагедия. Пара ожидала рождения двоих детей, но один из младенцев — новорожденный сын — погиб.

Об этом нападающий "Манчестер Юнайтед" и его любимая Джорджина Родригес сообщили в соцсетях. Второй младенец, девочка, выжила. Они написали, что только ее рождение придает им сил, чтобы проживать все произошедшее с надеждой. Пара написала, что это наибольшая боль для родителя и попросили об уединении и приватности в тяжелое для семьи время. Они также поблагодарили врачей и медсестер за помощь.

Девочка стала пятым ребенком Криштиану Роналду, у него уже есть общие дети с невестой Джорджиной Родригес — дочь Алана Мартина. Также у него есть двое детей от суррогатной матери — Матео и Ева, а также сын от американской девушки — Криштиану младший.

Пара была счастлива в ожидании пополнения. "Семья это все", — написал Роналду за две недели до трагедии.

Ранее "Телеграф" писал про трагедию в семье украинского телеведущего Андрея Беднякова. У него в оккупированном Мариуполе была мать, она впала в кому от стресса и несмотря на эвакуацию, умерла.