У родині Кріштіану Роналду сталося горе

Спортсмен та його кохана переживають втрату

У родині португальського футболіста Кріштіану Роналду сталася трагедія. Пара чекала на народження двох дітей, але один з немовлят — новонароджений син — загинув.

Про це нападник "Манчестер Юнайтед" та його улюблена Джорджина Родрігес повідомили у соцмережах. Друге немовля, дівчинка, вижила. Вони написали, що тільки її народження надає їм сил, щоб проживати все, що сталося, з надією. Пара написала, що це найбільший біль для батьків і попросили про усамітнення та приватність у тяжкий для сім’ї час. Вони також подякували лікарям та медсестрам за допомогу.

Дівчинка стала п’ятою дитиною Кріштіану Роналду, у нього вже є спільна дитина з нареченою Джорджіною Родрігес — донька Алана Мартіна. Також у нього є двоє дітей від сурогатної матері – Матео та Єва, а також син від американки – Кріштіану молодший.

Пара була щаслива в очікуванні поповнення. "Сім’я це все", — написав Роналду за два тижні до трагедії.

Раніше "Телеграф" писав про трагедію у родині українського телеведучого Андрія Біднякова. У нього в окупованому Маріуполі була мати, вона впала в комусь від стресу і попри евакуацію, померла.