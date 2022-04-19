Рус

У родині Кріштіану Роналду сталося горе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
232
Кріштіану та його наречена попросили про конфіденційність Новина оновлена 19 квітня 2022, 07:51
Кріштіану та його наречена попросили про конфіденційність

Спортсмен та його кохана переживають втрату

У родині португальського футболіста Кріштіану Роналду сталася трагедія. Пара чекала на народження двох дітей, але один з немовлят — новонароджений син — загинув.

Про це нападник "Манчестер Юнайтед" та його улюблена Джорджина Родрігес повідомили у соцмережах. Друге немовля, дівчинка, вижила. Вони написали, що тільки її народження надає їм сил, щоб проживати все, що сталося, з надією. Пара написала, що це найбільший біль для батьків і попросили про усамітнення та приватність у тяжкий для сім’ї час. Вони також подякували лікарям та медсестрам за допомогу.

Дівчинка стала п’ятою дитиною Кріштіану Роналду, у нього вже є спільна дитина з нареченою Джорджіною Родрігес — донька Алана Мартіна. Також у нього є двоє дітей від сурогатної матері – Матео та Єва, а також син від американки – Кріштіану молодший.

Пара була щаслива в очікуванні поповнення. "Сім’я це все", — написав Роналду за два тижні до трагедії.

Раніше "Телеграф" писав про трагедію у родині українського телеведучого Андрія Біднякова. У нього в окупованому Маріуполі була мати, вона впала в комусь від стресу і попри евакуацію, померла.

Теги:
#Кріштіану Роналду #Смерть #Немовля
Українські ССО підривають боєздатність ворога
Україна
Росіяни наступають відразу по ряду напрямків: Генштаб назвав найгарячіші точки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські ССО підривають боєздатність ворога
Росіяни наступають відразу по ряду напрямків: Генштаб назвав найгарячіші точки
Дата публікації
Категорія
Світ бідніє від імперських амбіцій путіна
Агресія путіна вдарила по економіці всього світу: готуються термінові заходи
Дата публікації
Категорія
Ситуація загострилася 18 квітня
росія атакує вздовж лінії фронту на Донбасі: свіжі карти наступу
Дата публікації
Категорія
Бородянка
В ООН розповіли, скільки мирних українців загинуло від рук окупантів від початку вторгнення
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна - день 55: росіяни перейшли у наступ на сході і півдні України та бомблять міста