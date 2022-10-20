Встав і пішов: вчинок Роналду обговорює весь світ

Португалець образився, що сидить на лаві запасних

Матч 12-го туру англійської Прем’єр-ліги завершився перемогою "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхемом" — 2:0. Але не це стало головною причиною розмов після гри. Обговорювали Кріштіану Роналду. До речі, у боротьбі за "Золотий м’яч" португалець посів лише 20 місце, переміг Карім Бензема.

Роналду не потрапив у стартовий склад і майже весь матч просидів на лаві запасних. Майже, оскільки форвард не чекаючи фінального свистка пішов у роздягальню. Хоча він ще мав можливість вийти на поле.

"Не звертаю на це уваги. Я хочу зосередитися на команді", — ухилився від прямої критики свого підопічного тренер "МЮ" Ерік тен Хаг.

Колишній захисник збірної Англії Денні Міллз був різкішим в оцінках: "Це абсолютна ганьба. Я думаю, що це неповага до команди, тренера, уболівальників. Він явно ставить себе вище, ніж клуб".

"Це непросте рішення, але тренер тут заради команди, а не заради Кріштіану Роналду. Не так багато є людей, які досягли того ж, що й Роналду. Але йдеться про те, що він робить зараз. Роналду на сьогоднішній день не робить того, що він робив раніше", — прокоментував епізод легендарний форвард "Арсеналу" Тьєррі Анрі.

Залишився незадоволений поведінкою португальця і легендарний форвард збірної Англії Гарі Лінекер.

"Вибачте, це неприйнятно. Це дуже погано", — заявив Лінекер.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхем":

Раніше видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів у світовій історії. Знайшлося там місце для Роналду.