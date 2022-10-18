Бензема виграв "Золотий м'яч". Епоха Мессі й Роналду завершилась?

Головною проблемою визначення кращого футболіста світу є принцип голосування

Після того, як Зінедін Зідан простягнув "Золотий м'яч" Каріму Бензема, колега у мене спитав: "Це кінець ери Мессі-Роналду?". Хм… Давайте поміркуємо…

В 2018 році "Золотий м'яч" виграв Лука Модрич. І, як на мене, тоді й завершилася ера Кріштіану й Ліонеля, які десять років поспіль ділили між собою "Золотий м'яч". Так-так, я уже відчуваю як в мене летять стріли критики він фанатів аргентинця. Але ж експерти уже давно з гармат стріляли критикою по France Football. Пояснюю.

Колись кращого футболіста за версією France Football вибирали журналісти з Європи. Знали вони гравців як облуплених, бачили щотижня в матчах національних чемпіонатів, в єврокубках, у поєдинках за збірну.

Зараз же голосують ЗМІ майже зі всього світу. При всій повазі до умовних Бутану, Кайманових островів чи Аруби, інколи не зрозуміло на чому базуються їх оцінки. Є великі сумніви, що десь в Океанії чи на Карибах на сто відсотків в курсі справ європейського футболу. Знаєте, коли зоря на небі згасає, то її світло ще купу років йде до Землі. Зірки Мессі й Роналду вже згасли в Європі, але ще світять на інших континентах. І це не голослівні припущення.

Приклад перший. В 2019 році Ліонель Мессі взяв "Золотий м'яч", випередивши Вірджила ван Дейка всього на сім (!) очок. Голландець провів просто бездоганний сезон за "Ліверпуль" — виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Європейські журналісти поставили ван Дейка на перше місце — 231 бал проти 194 у Мессі. Але аргентинець був безумовний переможець в Океанії, Північній і Південній Америці (хто би сумнівався), Африці.

Приклад другий. У 2021 році Роберт Левандовські набирає в Європі 209 голосів, у Мессі — 161! А далі включаються інші континенти і вуаля — "Золотий м'яч" знову у Мессі.

Аргентинцю віддавали голоси не так за майстерність чи результати, як за легендарність, впізнаваність.

Цього року Мессі взагалі не внесли в список претендентів, а Роналду зайняв лишень 20 місце. Все, кінець?

Це ми дізнаємося уже в грудні. Після чемпіонату світу. Якщо Аргентина виграє мундіаль, а Мессі заб'є пару голів — країни третього ешелону будуть на його стороні. Схожий розклад і по Роналду.

А ось на клубному рівні цим хлопцям нічого ловити. Навіть, якщо "ПСЖ" виграє Лігу чемпіонів, то першою скрипкою там буде Кіліан Мбаппе. Справи Роналду у "МЮ" зовсім кепські. Додайте сюди божевільний сезон у Ерлінга Холанда, боржок журналістів перед Робертом Левандовські, суперстабільних Мохаммеда Салаха, Садіо Мане й Кевіна де Брюйне. То гонка за "Золотим м'ячем"-2023 може завершитись фотофінішем, за яким старики-розбійники Мессі з Роналду будуть спостерігати з трибун.