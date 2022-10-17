Як українці боролися за "Золотий м’яч": 14 претендентів - 3 переможці
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Почесну індивідуальну нагороду вигравали Блохін, Бєланов та Шевченко
У паризькому театрі Шатле 17 жовтня відбудеться вручення "Золотого м’яча". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії.
На приз найкращому футболісту року претендують 30 гравців. На жаль, у цьому списку немає нікого з України. Останнім серед номінантів був Андрій Шевченко у 2005 році.
Усього за роки існування нагороди троє українців вигравали "Золотий м’яч" – Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. А от серед претендентів було багато наших гравців. Давайте їх усіх згадаємо.
1959 рік
- Юрій Войнов ("Динамо" Київ), 12-е місце.
1967 рік
- Анатолій Бишовець ("Динамо" Київ), 15-е місце.
1969 рік
- Володимир Мунтян ("Динамо" Київ), 23-є місце.
1971 рік
- Євген Рудаков ("Динамо" Київ), 12-е місце.
1972 рік
- Євген Рудаков ("Динамо" Київ), 18-е місце.
1974 рік
- Олег Блохін ("Динамо" Київ), 19-е місце.
1975 рік
- Олег Блохін ("Динамо" Київ), 1-е місце.
- Леонід Буряк ("Динамо" Київ), 23-є місце.
1976 рік
- Олег Блохін ("Динамо" Київ), 19-е місце.
1981 рік
- Олег Блохін ("Динамо" Київ), 5-е місце.
1985 рік
- Олег Протасов ("Дніпро"), 7-е місце.
- Анатолій Дем’яненко ("Динамо" Київ), 29-е місце.
1986 рік
- Ігор Бєланов ("Динамо" Київ), 1-е місце.
- Олександр Заваров ("Динамо" Київ), 6-е місце.
- Павло Яковенко ("Динамо" Київ), 21-е місце.
1987 рік
- Олександр Заваров ("Динамо" Київ), 17-е місце.
1988 рік
- Олексій Михайличенко ("Динамо" Київ), 4-е місце.
- Олександр Заваров ("Динамо" Київ), 8-е місце.
- Олег Кузнєцов ("Динамо" Київ), 11-е місце.
- Анатолій Дем’яненко ("Динамо" Київ), 13-е місце.
1989 рік
- Олексій Михайличенко ("Динамо" Київ), 12-е місце.
- Олег Кузнєцов ("Динамо" Київ), 17-е місце.
- Олександр Заваров ("Ювентус"), 23-є місце.
1991 рік
- Олексій Михайличенко ("Сампдорія"/"Рейнджерс"), 21-е місце.
1999 рік
- Андрій Шевченко ("Динамо" Київ/"Мілан"), 3-є місце.
2000 рік
- Андрій Шевченко ("Мілан"), 3-є місце.
2001 рік
- Андрій Шевченко ("Мілан"), 8-е місце.
2003 рік
- Андрій Шевченко ("Мілан"), 4-е місце.
2004 рік
- Андрій Шевченко ("Мілан"), 1-е місце.
2005 рік
- Андрій Шевченко ("Мілан"), 5-е місце.
Раніше ми писали, де можна подивитися церемонію нагородження "Золотого м’яча"-2022.