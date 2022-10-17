Як українці боролися за "Золотий м’яч": 14 претендентів - 3 переможці

Почесну індивідуальну нагороду вигравали Блохін, Бєланов та Шевченко

У паризькому театрі Шатле 17 жовтня відбудеться вручення "Золотого м’яча". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії.

На приз найкращому футболісту року претендують 30 гравців. На жаль, у цьому списку немає нікого з України. Останнім серед номінантів був Андрій Шевченко у 2005 році.

Усього за роки існування нагороди троє українців вигравали "Золотий м’яч" – Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. А от серед претендентів було багато наших гравців. Давайте їх усіх згадаємо.

1959 рік

Юрій Войнов ("Динамо" Київ), 12-е місце.

1967 рік

Анатолій Бишовець ("Динамо" Київ), 15-е місце.

1969 рік

Володимир Мунтян ("Динамо" Київ), 23-є місце.

1971 рік

Євген Рудаков ("Динамо" Київ), 12-е місце.

1972 рік

Євген Рудаков ("Динамо" Київ), 18-е місце.

1974 рік

Олег Блохін ("Динамо" Київ), 19-е місце.

1975 рік

Олег Блохін ("Динамо" Київ), 1-е місце.

Леонід Буряк ("Динамо" Київ), 23-є місце.

Олег Блохін

1976 рік

Олег Блохін ("Динамо" Київ), 19-е місце.

1981 рік

Олег Блохін ("Динамо" Київ), 5-е місце.

1985 рік

Олег Протасов ("Дніпро"), 7-е місце.

Анатолій Дем’яненко ("Динамо" Київ), 29-е місце.

1986 рік

Ігор Бєланов ("Динамо" Київ), 1-е місце.

Олександр Заваров ("Динамо" Київ), 6-е місце.

Павло Яковенко ("Динамо" Київ), 21-е місце.

Ігор Бєланов

1987 рік

Олександр Заваров ("Динамо" Київ), 17-е місце.

1988 рік

Олексій Михайличенко ("Динамо" Київ), 4-е місце.

Олександр Заваров ("Динамо" Київ), 8-е місце.

Олег Кузнєцов ("Динамо" Київ), 11-е місце.

Анатолій Дем’яненко ("Динамо" Київ), 13-е місце.

1989 рік

Олексій Михайличенко ("Динамо" Київ), 12-е місце.

Олег Кузнєцов ("Динамо" Київ), 17-е місце.

Олександр Заваров ("Ювентус"), 23-є місце.

1991 рік

Олексій Михайличенко ("Сампдорія"/"Рейнджерс"), 21-е місце.

1999 рік

Андрій Шевченко ("Динамо" Київ/"Мілан"), 3-є місце.

2000 рік

Андрій Шевченко ("Мілан"), 3-є місце.

2001 рік

Андрій Шевченко ("Мілан"), 8-е місце.

2003 рік

Андрій Шевченко ("Мілан"), 4-е місце.

2004 рік

Андрій Шевченко ("Мілан"), 1-е місце.

Андрій Шевченко

2005 рік

Андрій Шевченко ("Мілан"), 5-е місце.

Раніше ми писали, де можна подивитися церемонію нагородження "Золотого м’яча"-2022.