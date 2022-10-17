Как украинцы боролись за "Золотой мяч": 14 претендентов - 3 победителя
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Почетную индивидуальную награду выигрывали Блохин, Беланов и Шевченко
В парижском театре Шатле 17 октября состоится вручение "Золотого мяча". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии.
На приз лучшему футболисту года претендуют 30 игроков. Увы, в этом списке нет никого из Украины. Последним среди номинантов был Андрей Шевченко в 2005 году.
Всего за годы существования награды три украинца выигрывали "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. А вот среди претендентов было не мало наших игроков. Давайте их всех вспомним.
1959 год
- Юрий Войнов ("Динамо" Киев), 12-е место.
1967 год
- Анатолий Бышовец ("Динамо" Киев), 15-е место.
1969 год
- Владимир Мунтян ("Динамо" Киев), 23-е место.
1971 год
- Евгений Рудаков ("Динамо" Киев), 12-е место.
1972 год
- Евгений Рудаков ("Динамо" Киев), 18-е место.
1974 год
- Олег Блохин ("Динамо" Киев), 19-е место.
1975 год
- Олег Блохин ("Динамо" Киев), 1-е место.
- Леонид Буряк ("Динамо" Киев), 23-е место.
1976 год
- Олег Блохин ("Динамо" Киев), 19-е место.
1981 год
- Олег Блохин ("Динамо" Киев), 5-е место.
1985 год
- Олег Протасов ("Днепр"), 7-е место.
- Анатолий Демьяненко ("Динамо" Киев), 29-е место.
1986 год
- Игорь Беланов ("Динамо" Киев), 1-е место.
- Александр Заваров ("Динамо" Киев), 6-е место.
- Павел Яковенко ("Динамо" Киев), 21-е место.
1987 год
- Александр Заваров ("Динамо" Киев), 17-е место.
1988 год
- Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев), 4-е место.
- Александр Заваров ("Динамо" Киев), 8-е место.
- Олег Кузнецов ("Динамо" Киев), 11-е место.
- Анатолий Демьяненко ("Динамо" Киев), 13-е место.
1989 год
- Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев), 12-е место.
- Олег Кузнецов ("Динамо" Киев), 17-е место.
- Александр Заваров ("Ювентус"), 23-е место.
1991 год
- Алексей Михайличенко ("Сампдория"/"Рейнджерс"), 21-е место.
1999 год
- Андрей Шевченко ("Динамо" Киев/"Милан"), 3-е место.
2000 год
- Андрей Шевченко ("Милан"), 3-е место.
2001 год
- Андрей Шевченко ("Милан"), 8-е место.
2003 год
- Андрей Шевченко ("Милан"), 4-е место.
2004 год
- Андрей Шевченко ("Милан"), 1-е место.
2005 год
- Андрей Шевченко ("Милан"), 5-е место.
Ранее мы писали, где можно посмотреть церемонию награждения "Золотого мяча"-2022.