Как украинцы боролись за "Золотой мяч": 14 претендентов - 3 победителя

Почетную индивидуальную награду выигрывали Блохин, Беланов и Шевченко

В парижском театре Шатле 17 октября состоится вручение "Золотого мяча". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии.

На приз лучшему футболисту года претендуют 30 игроков. Увы, в этом списке нет никого из Украины. Последним среди номинантов был Андрей Шевченко в 2005 году.

Всего за годы существования награды три украинца выигрывали "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. А вот среди претендентов было не мало наших игроков. Давайте их всех вспомним.

1959 год

Юрий Войнов ("Динамо" Киев), 12-е место.

1967 год

Анатолий Бышовец ("Динамо" Киев), 15-е место.

1969 год

Владимир Мунтян ("Динамо" Киев), 23-е место.

1971 год

Евгений Рудаков ("Динамо" Киев), 12-е место.

1972 год

Евгений Рудаков ("Динамо" Киев), 18-е место.

1974 год

Олег Блохин ("Динамо" Киев), 19-е место.

1975 год

Олег Блохин ("Динамо" Киев), 1-е место.

Леонид Буряк ("Динамо" Киев), 23-е место.

Олег Блохин

1976 год

Олег Блохин ("Динамо" Киев), 19-е место.

1981 год

Олег Блохин ("Динамо" Киев), 5-е место.

1985 год

Олег Протасов ("Днепр"), 7-е место.

Анатолий Демьяненко ("Динамо" Киев), 29-е место.

1986 год

Игорь Беланов ("Динамо" Киев), 1-е место.

Александр Заваров ("Динамо" Киев), 6-е место.

Павел Яковенко ("Динамо" Киев), 21-е место.

Игорь Беланов

1987 год

Александр Заваров ("Динамо" Киев), 17-е место.

1988 год

Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев), 4-е место.

Александр Заваров ("Динамо" Киев), 8-е место.

Олег Кузнецов ("Динамо" Киев), 11-е место.

Анатолий Демьяненко ("Динамо" Киев), 13-е место.

1989 год

Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев), 12-е место.

Олег Кузнецов ("Динамо" Киев), 17-е место.

Александр Заваров ("Ювентус"), 23-е место.

1991 год

Алексей Михайличенко ("Сампдория"/"Рейнджерс"), 21-е место.

1999 год

Андрей Шевченко ("Динамо" Киев/"Милан"), 3-е место.

2000 год

Андрей Шевченко ("Милан"), 3-е место.

2001 год

Андрей Шевченко ("Милан"), 8-е место.

2003 год

Андрей Шевченко ("Милан"), 4-е место.

2004 год

Андрей Шевченко ("Милан"), 1-е место.

Андрей Шевченко

2005 год

Андрей Шевченко ("Милан"), 5-е место.

Ранее мы писали, где можно посмотреть церемонию награждения "Золотого мяча"-2022.