"Золотой мяч": где и во сколько смотреть награждение

France Football вручит призы лучшим игрокам 2022 года

Награду лучшему футболисту года вручат 17 октября в Париже. Здесь состоится церемония, организованная журналом France Football. Мы проведем онлайн-трансляцию вручения "Золотого мяча".

Кроме того, в Украине мероприятие покажет YouTube-канал "Футбол 2.0".

Старт студии — в 19:50. Начало церемонии — в 21:30.

В списке предентендов на звание лучшего футболиста мира — 30 фамилий.

Однако, фаворитом считают нападающего "Реала" Карима Бензема, который выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром обоих турниров.

Отметим, что всего будет вручено несколько наград.

"Золотой мяч" (лучший футболист)

"Золотой мяч" (лучшая футболистка)

Лучший форвард 2022 года

"Яшин Трофи" (лучший вратарь)

"Копа Трофи" (лучший молодой игрок)

Напомним, что "Золотой мяч"-2021 выиграл Лионель Месси. Интересно, что в этом году Месси не вошел в список претендентов на награду.