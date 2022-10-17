Укр

"Золотой мяч": где и во сколько смотреть награждение

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Церемония пройдет в театре Шатле Новость обновлена 17 октября 2022, 10:22
Церемония пройдет в театре Шатле

France Football вручит призы лучшим игрокам 2022 года

Награду лучшему футболисту года вручат 17 октября в Париже. Здесь состоится церемония, организованная журналом France Football. Мы проведем онлайн-трансляцию вручения "Золотого мяча".

Кроме того, в Украине мероприятие покажет YouTube-канал "Футбол 2.0".

Старт студии — в 19:50. Начало церемонии — в 21:30.

В списке предентендов на звание лучшего футболиста мира — 30 фамилий.

Однако, фаворитом считают нападающего "Реала" Карима Бензема, который выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром обоих турниров.

Отметим, что всего будет вручено несколько наград.

  • "Золотой мяч" (лучший футболист)
  • "Золотой мяч" (лучшая футболистка)
  • Лучший форвард 2022 года
  • "Яшин Трофи" (лучший вратарь)
  • "Копа Трофи" (лучший молодой игрок)

Напомним, что "Золотой мяч"-2021 выиграл Лионель Месси. Интересно, что в этом году Месси не вошел в список претендентов на награду.

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#Футбол #Золотой мяч