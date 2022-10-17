"Золотой мяч": где и во сколько смотреть награждение
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France Football вручит призы лучшим игрокам 2022 года
Награду лучшему футболисту года вручат 17 октября в Париже. Здесь состоится церемония, организованная журналом France Football. Мы проведем онлайн-трансляцию вручения "Золотого мяча".
Кроме того, в Украине мероприятие покажет YouTube-канал "Футбол 2.0".
Старт студии — в 19:50. Начало церемонии — в 21:30.
В списке предентендов на звание лучшего футболиста мира — 30 фамилий.
Однако, фаворитом считают нападающего "Реала" Карима Бензема, который выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром обоих турниров.
Отметим, что всего будет вручено несколько наград.
- "Золотой мяч" (лучший футболист)
- "Золотой мяч" (лучшая футболистка)
- Лучший форвард 2022 года
- "Яшин Трофи" (лучший вратарь)
- "Копа Трофи" (лучший молодой игрок)
Напомним, что "Золотой мяч"-2021 выиграл Лионель Месси. Интересно, что в этом году Месси не вошел в список претендентов на награду.