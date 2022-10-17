"Золотий м’яч": де і о котрій дивитися нагородження

France Football вручить призи найкращим гравцям 2022 року

Нагороду найкращому футболісту року вручать 17 жовтня у Парижі. Тут відбудеться церемонія, організована журналом France Football. Ми проведемо онлайн-трансляцію вручення "Золотого м’яча".

Крім того, в Україні захід покаже YouTube-канал "Футбол 2.0".

Старт студії – о 19:50. Початок церемонії – о 21:30.

У списку предентендів на звання найкращого футболіста світу – 30 прізвищ.

Проте, фаворитом вважають нападника "Реала" Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром обох турнірів.

Зазначимо, що всього буде вручено декілька нагород.

"Золотий м’яч" (найкращий футболіст)

"Золотий м’яч" (найкраща футболістка)

Найкращий форвард 2022 року

"Яшин Трофі" (кращий воротар)

"Копа Трофі" (найкращий молодий гравець)

Нагадаємо, що " Золотий м’яч"-2021 виграв Ліонель Мессі. Цікаво, що цього року Мессі не увійшов до списку претендентів на відзнаку.