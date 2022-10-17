"Золотий м’яч": де і о котрій дивитися нагородження
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France Football вручить призи найкращим гравцям 2022 року
Нагороду найкращому футболісту року вручать 17 жовтня у Парижі. Тут відбудеться церемонія, організована журналом France Football. Ми проведемо онлайн-трансляцію вручення "Золотого м’яча".
Крім того, в Україні захід покаже YouTube-канал "Футбол 2.0".
Старт студії – о 19:50. Початок церемонії – о 21:30.
У списку предентендів на звання найкращого футболіста світу – 30 прізвищ.
Проте, фаворитом вважають нападника "Реала" Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром обох турнірів.
Зазначимо, що всього буде вручено декілька нагород.
- "Золотий м’яч" (найкращий футболіст)
- "Золотий м’яч" (найкраща футболістка)
- Найкращий форвард 2022 року
- "Яшин Трофі" (кращий воротар)
- "Копа Трофі" (найкращий молодий гравець)
Нагадаємо, що " Золотий м’яч"-2021 виграв Ліонель Мессі. Цікаво, що цього року Мессі не увійшов до списку претендентів на відзнаку.