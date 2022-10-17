Рус

"Золотий м’яч": де і о котрій дивитися нагородження

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Церемонія пройде у театрі Шатле Новина оновлена 17 жовтня 2022, 10:22
Церемонія пройде у театрі Шатле

France Football вручить призи найкращим гравцям 2022 року

Нагороду найкращому футболісту року вручать 17 жовтня у Парижі. Тут відбудеться церемонія, організована журналом France Football. Ми проведемо онлайн-трансляцію вручення "Золотого м’яча".

Крім того, в Україні захід покаже YouTube-канал "Футбол 2.0".

Старт студії – о 19:50. Початок церемонії – о 21:30.

У списку предентендів на звання найкращого футболіста світу – 30 прізвищ.

Проте, фаворитом вважають нападника "Реала" Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів і став найкращим бомбардиром обох турнірів.

Зазначимо, що всього буде вручено декілька нагород.

  • "Золотий м’яч" (найкращий футболіст)
  • "Золотий м’яч" (найкраща футболістка)
  • Найкращий форвард 2022 року
  • "Яшин Трофі" (кращий воротар)
  • "Копа Трофі" (найкращий молодий гравець)

Нагадаємо, що " Золотий м’яч"-2021 виграв Ліонель Мессі. Цікаво, що цього року Мессі не увійшов до списку претендентів на відзнаку.

Теги:
#Футбол #Золотий м'яч