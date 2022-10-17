Шевченко вручив "Золотий м’яч" і зробив важливу заяву
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Легендарний український форвард нагородив Алексію Путельяс
Колишній нападник збірної України Андрій Шевченко у Парижі відвідав церемонію нагородження найкращих гравців 2022 року.
Більше того, Шевченко вручив "Золотий м’яч" найкращій футболістці світу Алексії Путельяс із "Барселони".
У своїй промові на церемонії Андрій Шевченко знову нагадав світові про війну в Україні.
"Це дуже складний момент для всіх українців з того часу, коли війна почалася. Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається і воює за свободу проти ворога. Я залучений до багатьох гуманітарних та медичних проектів разом з гуманітарною платформою UNITED24. Дуже важливо пам'ятати, що війна триває. Але найважливіше залишатися з Україною та допомагати", — сказав Шевченко.
Зазначимо, що у чоловіків "Золотий м’яч" виграв Карім Бензема.