Шевченко вручил "Золотой мяч" и сделал важное заявление

Легендарный украинский форвард наградил Алексию Путельяс

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко в Париже посетил церемонию награждения лучших игроков 2022 года.

Более того, Шевченко вручил "Золотой мяч" лучшей футболистке мира Алексии Путельяс из "Барселоны".

В своей речи на церемонии Андрей Шевченко снова напомнил миру о войне в Украине.

"Это очень сложный момент для всех украинцев с тех пор, когда война началась. Я очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага. Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с гуманитарной платформой UNITED24. Очень важно помнить, что война продолжается. Но важнее всего оставаться с Украиной и помогать", — сказал Шевченко.

Отметим, что у мужчин "Золотой мяч" выиграл Карим Бензема.