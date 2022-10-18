Бензема выиграл "Золотой мяч". Эпоха Месси и Роналду завершилась?

Главной проблемой определения лучшего футболиста мира является принцип голосования

После того, как Зинедин Зидан протянул "Золотой мяч" Кариму Бензему, коллега у меня спросил: "Это конец эры Месси-Роналду?". Хм… Давайте поразмышляем…

В 2018 году "Золотой мяч" выиграл Лука Модрич. И, по-моему, тогда и завершилась эра Криштиану и Лионеля, которые десять лет подряд делили между собой "Золотой мяч". Да-да, я уже чувствую как у меня летят стрелы критики он фанатов аргентинца. Но ведь эксперты уже давно из пушек стреляли критикой по France Football. Объясняю.

Когда-то лучшего футболиста по версии France Football выбирали журналисты из Европы. Знали они игроков как облупленных, видели еженедельно в матчах национальных чемпионатов, в еврокубках, в матчах за сборную.

Сейчас голосуют СМИ почти со всего мира. При всем уважении к условным Бутану, Каймановым островам или Арубе, иногда непонятно на чем базируются их оценки. Есть большие сомнения, что где-то в Океании или Карибах на сто процентов в курсе дел европейского футбола. Знаете, когда звезда на небе угасает, то ее свет еще кучу лет идет к Земле. Звезды Месси и Роналду уже угасли в Европе, но еще светят на других континентах. И это не голословные предположения.

Пример первый. В 2019 году Лионель Месси взял "Золотой мяч", опередив Вирджила ван Дейка всего на семь (!) очков. Голландец провел просто безупречный сезон за "Ливерпуль" — выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Европейские журналисты поставили ван Дейка на первое место — 231 балл против 194 в Месси. Но аргентинец был безусловным победителем в Океании, Северной и Южной Америке (кто бы сомневался), Африке.

Пример второй. В 2021 году Роберт Левандовски набирает в Европе 209 голосов, у Месси – 161! А дальше включаются другие континенты и вуаля — "Золотой мяч" снова в Месси.

Аргентинцу отдавали голоса не столько за мастерство или результаты, сколько за легендарность, узнаваемость.

В этом году Месси вообще не внесли в список претендентов, а Роналду занял всего 20 место. Все, конец?

Это мы узнаем уже в декабре. После чемпионата мира. Если Аргентина выиграет мундиаль, а Месси забьет пару голов – страны третьего эшелона будут на его стороне. Похожие раскладs и по Роналду.

А вот на клубном уровне этим ребятам нечего ловить. Даже если "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, то первой скрипкой там будет Килиан Мбаппе. Дела Роналду у "МЮ" совсем плохи. Добавьте сюда безумный сезон у Эрлинга Холанда, должок журналистов перед Робертом Левандовски, суперстабильных Мохаммеда Салаха, Садио Мане и Кевина де Брюйне. То гонка за "Золотым мячом"-2023 может завершиться фотофинишем, за которым старики-разбойники Месси из Роналду будут наблюдать с трибун.