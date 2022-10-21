Роналду оштрафовали на космическую сумму: за что наказали звезду

Футболисту пришлось отвечать за свое поведение в матче АПЛ

Криштиану Роналду продолжает собирать плоды своей минутной слабости во время поединка чемпионата Англии. Португалец покинул скамейку запасных в матче с "Тоттенхэмом" до финального свистка.

Более того, как потом признался тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, Криштиану отказался выходить на замену в этой встрече.

Наказание последовало незамедлительно. "МЮ" исключил Роналду из заявки на матч с "Челси". А самого форварда отправили тренироваться с молодежным составом манкунианцев.

На этом беды не закончились. Как пишет The Mirror, Криштиану Роналду оштрафован на один миллион фунтов за свое поведение. Это его зарплата за две недели.

Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в мировой истории. Нашлось там место и для Роналду.