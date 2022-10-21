Тайсон Фьюри запал на Креветки. Боксер хочет купить футбольный клуб

Британец собрался инвестировать миллионы в команду третьего дивизиона

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в декабре проведет защиту титула WBC. Фьюри встретится с Дереком Чисорой.

А еще боксер признался, что намерен стать владельцем футбольного клуба.

"Я думаю над тем, чтобы приобрести "Моркам". Я думал инвестировать в них несколько миллионов фунтов", — признался Фьюри в интервью talkSPORT.

Наша справка

"Моркам" — английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в графстве Ланкашир, Северо-Западная Англия. Основан в 1920 году. Прозвище — Креветки.

Домашний стадион клуба вмещает более 6 тысяч зрителей.

В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. В Лигу 1 клуб вышел в 2021 году впервые в своей истории.

Стадион ФК "Моркам"

Напомним, что ранее команда Фьюри обещала поджарить Усика. Хотя британец пока не спешит драться за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее мы писали, что журнал The Ring сделал для Усика именной пояс. Украинец завоевал его после победы над Энтони Джошуа.