Тайсон Ф’юрі запав на Креветки. Боксер хоче купити футбольний клуб

Британець зібрався інвестувати мільйони у команду третього дивізіону

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі у грудні проведе захист титулу WBC. Ф’юрі зустрінеться з Дереком Чісорою.

А ще боксер зізнався, що має намір стати власником футбольного клубу.

"Я думаю над тим, щоб придбати "Моркам". Я думав інвестувати в них кілька мільйонів фунтів", — зізнався Ф’юрі в інтерв’ю talkSPORT.

Наша довідка

"Моркам" — англійський професійний футбольний клуб із однойменного міста у графстві Ланкашир, Північно-Західна Англія. Заснований у 1920 році. Прізвисько — Креветки.

Домашній стадіон клубу вміщує понад 6 тисяч глядачів.

Нині виступає у Лізі 1, третьому за значимістю дивізіоні у системі футбольних ліг Англії. У Лігу 1 клуб вийшов 2021 року вперше у своїй історії.

Стадіон ФК "Моркам"

Нагадаємо, що раніше команда Ф’юрі обіцяла підсмажити Усика. Хоча британець поки що не поспішає битися за звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше ми писали, що журнал The Ring зробив для Усика іменний пояс. Українець завоював його після перемоги над Ентоні Джошуа.