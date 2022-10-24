"Селтик" — "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" могут оформить себе путевку в еврокубковую весну

Во вторник, 25 октября, "Селтик" принимает "Шахтер" в пятом туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка в Глазго. Кстати, букмекеры удивили прогнозом на матч "Селтик" — "Шахтер".

Турнирные расклады

Только победа сохранит шотландцам шансы на продолжение борьбы за Лигу Европы УЕФА. "Селтик" набрал всего одно очко в четырех турах. Как раз в матче с "Шахтером" — 1:1.

"Шахтер" занимает пока третье место в группе с пятью очками. Если "горняки" не проиграют в Глазго, то гарантируют себе как минимум путевку в Лигу Европы.

Предыдущие матчи

Это шестая встреча команд. Пять предыдущих также прошли на групповом этапе Лиги чемпионов.

14.09.2022. "Шахтер" — "Селтик" — 1:1

28.11.2007. "Селтик" — "Шахтер" — 2:1

18.09.2007. "Шахтер" — "Селтик" — 2:0

02.11.2004. "Селтик" — "Шахтер" — 1:0

20.10.2004. "Шахтер" — "Селтик" — 3:0

Факты о командах

"Селтик" в 11-й раз играет на групповой стадии Лиги чемпионов. Это рекордный показатель для шотландских клубов, который "кельты" делят с "Рейнджерс", также участвующим в текущем розыгрыше, пишет УЕФА.

Предыдущий раз "Селтик" играл в основной стадии Лиги чемпионов в сезоне 2017/18, когда одержал лишь одну победу в группе В и занял третье место. "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" вышли тогда в плей-офф, а "Андерлехт" уступил шотландцам по результатам личных встреч и оказался четвертым.

Победа 3:0 в том году над "Андерлехтом" является для "Селтика" одной из лишь двух в последних 24 матчах основной сетки Лиги чемпионов (Н4 П18).

"Шахтер" вышел в групповой этап Лиги чемпионов шестой раз подряд и 17-й раз в целом. Это всего на один раз меньше, чем киевское "Динамо". В последних 16 розыгрышах Лиги чемпионов клуб 14 раз добирался до группового этапа.

Гостевая победа над "Лейпцигом" на старте стала для "Шахтера" лишь второй в последних 12 матчах на групповом этапе и первой после победы над "Реалом" (2:0) в пятом туре Лиги чемпионов-2020/21. Из последних 29 встреч в Лиге чемпионов "Шахтер" выиграл только пять (12 ничьих, 12 поражений).

Национальный чемпионат

В последнем туре чемпионата Шотландии "Селтик" со счетом 4:3 обыграл "Хартс". И возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

"Шахтер" перенес свой матч против "Миная", чтобы лучше подготовиться к игре с "Селтиком". "Горняки" в чемпионате Украины идут на втором месте.