"Селтик" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Дончане продолжают борьбу за плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер", который со скандалом переносит свои матчи в чемпионате Украины ради еврокубковых поединков, свою следующую игру Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 проведет в гостях против "Селтика".

Матч 5-го тура групповой стадии ЛЧ "Селтик" — "Шахтер" в Украине в прямом эфире покажет Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора поединка.

"Селтик" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шотландский коллектив все еще может побороться за третье место, которое дает возможность продолжить еврокубковую кампанию в Лиге Европы. Кроме того, шотландцы напоследок попытаются порадовать своих болельщиков победой в игре ЛЧ. "Горняки", в свою очередь, в случае победы будут иметь хорошие шансы на выход в 1/8 финала главного еврокубка.

Группа F

Матч "Селтик" — "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября, в Глазго на стадионе "Селтик Парк", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что в первом круге команды поделили очки (1:1).

В последнем матче ЛЧ "Горняки" дали бой, пожалуй, лучшей команде Европы — "Реалу" (1:1), "Селтик" уступил РБ Лейпциг (0:2).