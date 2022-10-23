"Селтик" - "Шахтер": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов
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"Горняки" имеют прекрасные шансы на евровесну
Донецкий "Шахтер", пропустивший 9-й тур чемпионата Украины, является аутсайдером в гостевом матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Селтика".
Об этом сообщает pm.ua. Букмекеры считают именно шотландский коллектив безоговорочным фаворитом встречи.
Специалисты выделили "Селтик" в качестве главного фаворита поединка. На успех "Кельтов" можно сделать ставку с коэффициентом 1,87 (шанс 53% при марже букмекеров 3%). В то же время победа "Шахтера" и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,10 (24%) и 3,90 (26%) соответственно. Добавим, самым вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью 1:1 (коэффициент 7,50).
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Селтик" — "Шахтер" (данные за 23 октября):
- Пари-Матч: (победа "Селтика" 1,87 — ничья 3,90 — победа "Шахтера" 4,10)
В случае ничьей или победы "Шахтер" гарантирует себе выход в плей-офф ЛЧ/ЛЕ.
Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Селтик" — "Шахтер" состоится во вторник, 25 октября, в Глазго на стадионе "Селтик Парк". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть эту игру в прямом эфире.
Напомним, в 4-м туре ЛЧ "Горняки" едва не победили "Реал" (1:1), а "Селтик" был бит "Лейпцигом" (0:2).