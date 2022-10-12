Леоненко жестко прошелся по звезде "Шахтера" (видео)

Бывший форвард назвал основную проблему игрока "Шахтера"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал вингера "Шахтера" Михаила Мудрика после матча "Горняков" с "Реалом" (1:1) в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Соответствующее заявление Леоненко сделал на своем YouTube-канале. Он считает, что Мудрик в каждом матче пытается "продать себя", а потому "начинает неправильно играть". Виктор добавил, что считает 22-летнего полузащитника "Горняков" Артема Бондаренко более одаренным футболистом.

"Считаю, что реклама Мудрика, где весь мир его опять покупает, – ему только вредит. Он начинает неправильно играть, передерживать и брать игру на себя. Защитники "Реала" его уже читали. Самое главное, что ему вредит – у него уже сидит в подкорке, что надо себя продать.

Мудрик может даже задом обогнать всю команду "Реала", но не может понять одного. Скауты, агенты и президенты клубов смотрят не на скорость, а на то, как человек думает. Поэтому Бондаренко лучше. Тем более у него и техника еще есть", – заявил Леоненко.

Напомним, дончане были близки к победе над "Реалом", однако на 95-й минуте встречи пропустили нелепый гол. Центральный защитник "Сливочных" Антонио Рюдигер головой переправил мяч в пустые ворота, вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин неудачно вышел из ворот и жестко врезался в немца. Обоим футболистам понадобилась медицинская помощь. К счастью, и Рюдигер и Трубин сильно не пострадали.