Леоненко жорстко пройшовся по зірці "Шахтаря" (відео)

Колишній форвард назвав основну проблему гравця "Шахтаря"

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика після матчу "Гірників" з "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Відповідну заяву Леоненко зробив на своєму YouTube-каналі. Він вважає, що Мудрик у кожному матчі намагається "продати себе", а тому "починає неправильно грати". Віктор додав, що вважає 22-річного півзахисника "Гірників" Артема Бондаренка обдарованішим футболістом.

"Вважаю, що реклама Мудрика, де весь світ його знову купує, — йому тільки шкодить. Він починає неправильно грати, перетримувати та брати гру на себе. Захисники "Реала" його вже читали. Найголовніше, що йому шкодить — у нього вже сидить у підкірці, що треба себе продати.

Мудрик може навіть задом випередити всю команду "Реала", але не може зрозуміти одного. Скаути, агенти та президенти клубів дивляться не на швидкість, а на те, як людина думає. Тому Бондаренко краще. Тим більше у нього і техніка ще є", – заявив Леоненко.

Нагадаємо, донеччани були близькі до перемоги над "Реалом", проте на 95-й хвилині зустрічі пропустили безглуздий гол. Центральний захисник "Вершкових" Антоніо Рюдігер головою переправив м’яч у порожні ворота, воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін невдало вийшов із воріт і жорстко врізався у німця. Обом футболістам знадобилася медична допомога. На щастя, і Рюдігер і Трубін сильно не постраждали.