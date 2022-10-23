"Селтік" — "Шахтар": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" мають чудові шанси на євровесну

Донецький "Шахтар", який пропустив 9-й тур чемпіонату України, є аутсайдером у гостьовому матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Селтіка".

Про це повідомляє pm.ua. Букмекери вважають саме шотландський колектив беззаперечним фаворитом зустрічі.

Фахівці виділили "Селтік" як головний фаворит поєдинку. На успіх "Кельтів" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,87 (шанс 53% при маржі букмекерів 3%). Водночас перемога "Шахтаря" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 4,10 (24%) та 3,90 (26%) відповідно. Додамо, найімовірнішим результатом зустрічі букмекери вважають нічию 1:1 (коефіцієнт 7,50).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Селтік" — "Шахтар" (дані за 23 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Селтіка" 1,87 — нічия 3,90 — перемога "Шахтаря" 4,10)

У разі нічиєї чи перемоги "Шахтар" гарантує собі вихід у плей-офф ЛЧ/ЛЄ.

Турнірне становище команд у групі F

Матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Селтік" — "Шахтар" відбудеться у вівторок, 25 жовтня, у Глазго на стадіоні "Селтік Парк". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій годині дивитися цю гру в прямому ефірі.

Нагадаємо, у 4-му турі ЛЧ "Гірники" ледь не перемогли "Реал" (1:1), а "Селтік" був битий "Лейпцигом" (0:2).