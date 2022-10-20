Негайно! Збірну Ірану треба усунути від ЧС-2022 — вимога футболістів

Спортсмени протестують проти порушення прав людини у країні

Група іранських футболістів опублікувала заяву на адресу ФІФА із вимогою усунути національну команду від ЧС-2022. Раніше подібне просили іранські активістки.

"Жорстокість і войовничість Ірану стосовно власного народу досягли критичної точки, що вимагає його недвозначного та твердого відмежування від футбольного та спортивного світу.

Історичне невтручання ФІФА в політичні чвари часто допускалося лише в тих випадках, коли ці ситуації не давали метастазів у футбольну сферу.

Становище жінок в Ірані вкрай неприємне у широких політичних та соціально-економічних планах. На жаль, ті самі пороки та помилки зустрічаються у футбольній сфері, що фактично означає, що футбол, який має бути безпечним місцем для всіх, не є безпечним місцем для жінок і навіть чоловіків.

Жінкам постійно відмовляють у доступі на стадіони по всій країні та систематично виключають із футбольної екосистеми Ірану, що різко суперечить цінностям та статуту ФІФА. Якщо жінок не пускають на стадіони по всій країні, а іранська федерація футболу просто дотримується урядових вказівок і забезпечує їх дотримання, то її не можна розглядати як незалежну та вільну від будь-якої форми впливу організацію.

Це є порушенням 19 статті статуту ФІФА. Це становище в минулому було передумовою усунення футбольних федерацій, таких як Федерація футболу Кувейту, Федерація футболу Індії і навіть Федерація футболу Ірану в минулому.

Ситуація в Ірані нічим не відрізняється від ситуації, коли уряд країни вимагає від футбольної федерації запровадити заборону відвідування стадіонів людьми певної раси чи етнічної приналежності. Це нічим не відрізняється від вимоги уряду змінити правило офсайду в усіх лігах країни.

У таких гіпотетичних ситуаціях ФІФА, швидше за все, швидко усуне такі федерації – особливо у другому випадку, що стосується "законів гри". Іранській федерації футболу явно не вистачає автономії, щоб дотримуватися букви статуту ФІФА, її регламенту та, найголовніше, її заповітних цінностей.

Якщо ФІФА вважає, що іранська футбольна федерація не перебуває під впливом свого уряду і діє виключно як незалежна організація, то заборона всім жінкам на відвідування стадіонів та участь Ірану на чемпіонаті світу порушує 3-ю та 4-ту статті статуту ФІФА. (ФІФА поважає та захищає міжнародно визнані права людини).

Відповідно до статті 16 того ж статуту Рада ФІФА згідно із законом уповноважена вживати рішучих негайних заходів. Рада ФІФА може і повинна негайно усунути Іран.

ФІФА має обрати бік. Нейтралітет з боку ФІФА – це не варіант, враховуючи, що іранська футбольна федерація не була нейтральною, а була мобілізована для посилення гноблення та систематичного виключення жінки зі спортивної екосистеми.

Крім жінок, іранський уряд також заглушив голоси кількох спортсменів у країні та ущемив їхні права висловлюватися. Гравці національної збірної, такі як Хоссейн Махіні, Ареф Голамі та відомі колишні гравці, такі як Алі Карімі та Алі Даеї, зазнавали тюремного ув’язнення, переслідувань чи погроз з боку уряду. Настав час ФІФА вжити заходів", – йдеться у повідомленні.

ЧС-2022 пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Збірна Ірану потрапила до групи з Англією, США та Уельсом.

З 16 вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.