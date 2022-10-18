Розплакався просто на полі: легендарний аргентинець попрощався з футболом

Гонсало Ігуаїн у 34 роки провів свій останній матч

Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн завершив кар’єру. Сталося це у США, де його клуб "Інтер Майамі" вилетів уже у першому раунді плей-офф МЛС.

Матч проти "Нью-Йорк Сіті" став останнім у кар’єрі форварда. Після фінального свистка Ігуаїн не зміг стримати сліз і розплакався просто на полі.

За свою кар’єру Гонсало Ігуаїн встиг пограти за такі команди як "Рівер Плейт", "Реал", "Наполі", "Ювентус", "Мілан" та "Челсі".

Він ставав чемпіоном Іспанії (тричі), чемпіоном Італії (тричі) та переможцем Ліги Європи у сезоні 2018/19. За збірну Аргентини провів 75 матчів та забив 31 гол. Срібний призер Кубка Америки (2015, 2016) та срібний призер чемпіонату світу 2014 року.

Нагадаємо, що колишній партнер Ігуаїна по "Реалу" Карім Бензема виграв "Золотий м’яч".

Раніше ми намагалися розібратися, чи означає перемога Бензема кінець ери Мессі та Роналду. Спойлер: дочекайтеся мундіалю.