Расплакался прямо на поле: легендарный аргентинец попрощался с футболом

Гонсало Игуаин в 34 года провел свой последний матч

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин завершил карьеру. Случилось это в США, где его клуб "Интер Майами" вылетел уже в первом раунде плей-офф МЛС.

Матч против "Нью-Йорк Сити" стал последним в карьере форварда. После финального свистка Игуаин не смог сдержать слез и расплакался прямо на поле.

За свою карьеру Гонсало Игуаин успел поиграть за такие команды как "Ривер Плейт", "Реал", "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Челси".

Он становился чемпионом Испании (трижды), чемпионом Италии (трижды) и победителем Лиги Европы в сезоне 2018/19. За сборную Аргентины провел 75 матчей и забил 31 гол. Серебряный призер Кубка Америки (2015, 2016) и серебряный призер чемпионата мира 2014 года.

Напомним, что бывший партнер Игуаина по "Реал" Карим Бензема выиграл "Золотой мяч".

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