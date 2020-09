Игуаин перешел в клуб Бекхэма (Фото, Видео)

Футбольный клуб Интер Майами, которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом, объявил о подписании известного аргентинского нападающего Гонсало Игуаина. Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

Игуаин перебрался в Майами из Ювентуса на правах свободного агента. О сроках контракта игрока с командой МЛС пока не сообщается. Также не известна зарплата футболиста.

Гонсало уже успел поучаствовать в тренировке Интера:

Pipita in the Pink pic.twitter.com/AGZME0iuSj

File this under: extremely ready for more of these. pic.twitter.com/fjtsLC7Fcs

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020