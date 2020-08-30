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Американская мечта: Ювентус арендовал перспективного хавбека

Американская мечта: Ювентус арендовал перспективного хавбека
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Ювентус
Воспитанник Далласской академии футбола Уэстон Маккенни перешел в Ювентус. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

По информации источника, 22-летний центральный полузащитник отправился в Турин из Шальке на правах аренды. Сумма годичной сделки обошлась Юве в €4,5 млн. Если руководство Ювентуса захочет оформить полноценный трансфер футболиста, то им придется выложить за него еще €18,5, а также €7 млн в виде бонусов в случае успешной игры хавбека.

В прошлом сезоне Уэстон выступал за основную команду Шальке. В 32-х играх Бундеслиги и Кубка Германии игрок отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

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ФК Ювентус, ФК Шальке 04, Футбол, Уэстон Маккенни.

Автор:

Телеграф
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