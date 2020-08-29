В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду

Технические наблюдатели УЕФА назвали команду года Лиги чемпионов по итогам сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сборную сезона Лиги чемпионов из 23-х футболистов попали сразу девять представителей Баварии, которая в решающем матче турнира обыграла ПСЖ. Французский финалист еврокубка представлен лишь тремя игроками. Кроме того, в символическую сборную попал и Алехандро Гомес из Аталанты, который провел один сезон за харьковский Металлист.

Отметим, форвард Ювентуса Криштиану Роналду не попал в команду сезона, однако его гол в ворота Лиона был признан лучшим в Лиге чемпионов.

Технические наблюдатели УЕФА назвали символическую сборную #ЛигаЧемпионов-2019/20 из 23 игроков Никого не забыли? Подробнее https://t.co/TFjEUNcQQ4 pic.twitter.com/VP4yyWFLON — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 28, 2020

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико), Антони Лопеш (Лион)

Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все - Бавария), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дайот Упамекано, Анхелиньо (оба - РБ Лейпциг)

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все - Бавария), Маркиньос (ПСЖ), Уссем Ауар (Лион), Марсель Забитцер (РБ Лейпциг), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Алехандро Гомес (Аталанта)

Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба - Бавария), Неймар, Килиан Мбаппе (оба - ПСЖ), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Лионель Месси (Барселона).

Ранее сообщалось, что команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов 2020/21.