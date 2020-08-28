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Гол Роналду - лучший в Лиге чемпионов (Видео)

Гол Роналду - лучший в Лиге чемпионов (Видео)
09:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Криштиану Роналду снова лучший, на этот раз по красоте гола в Лиге чеммпионов.

Несмотря на то, что Ювентус выбыл на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, гол Роналду стал лучшим в этом сезоне. Этот гол Криштиану забил как раз в матче против Лиона. УЕФА определил лучшие голы сезона в Лиге чемпиона.

На втором месте оказался гол хавбека «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера «Зениту» (2:1) на групповой стадии.

Третье место занял гол Хуана Куадрадо («Ювентус») «Атлетико» (2:2), четвертое - мяч Луиса Суареса («Барселона») «Интеру» (2:1), пятое - удар Сержа Гнабри («Бавария") в ворота «Лиона» (3:0).

Видеообзор матча Ювентус - Лион (2:1) 

Гол Роналду на 60-й минуте

Напомним, победителем Лиги чемпионов стала Бавария, которая обыграла ПСЖ 1:0.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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