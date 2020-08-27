Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)

Команда украинского тренера Сергея Реброва вышла в третий отборочный раунд турнира.

Чемпион Венгрии Ференцварош под руокводством Сергея Реброва обыграл не простого соперника в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов - шотландский Селтик. Быстрый гол на 7-й минуте сыграл важную роль. Селтик сравнял счет в начале второго тайма, но на 75-й минуте Нгуен поставил точку в матче.

Весь матч за Ференецварош отыграл украинский полузащитник Харатин. Александр Зубков не попал в заявку.

Напомним, недавно за Селтик выступал Марьян Швед, который отправился покорять Бельгию.

Обзор матча

«Селтик» — «Ференцварош» — 1:2

Голы: Кристи, 53 — Сигер, 7, Нгуен, 75

Жеребьевка следующей стадии квалификации Лиги чемпионов состоится 31 августа. Матчи пройдут 15-16 сентября. (ПРотивостояние на этой стадии состоит с 1 матча).