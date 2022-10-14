На ЧС-2022 з п’яними фанатами боротимуться, як у СРСР

У Катарі відкриють витверезники для іноземних уболівальників

Організатори чемпіонату світу з футболу розповіли, що чекає на п’яних уболівальників у мусульманській країні. Катар встановив жорсткі правила для фанатів на час ЧС-2022.

Раніше у Катарі алкогольна продукція продавалася лише у барах готелів. Але на мундіалі відкриють велику кількість точок продажу алкоголю, переважно біля стадіонів та у фан-зонах.

Вболівальників, які переберуть із алкоголем, забиратимуть у витверезники.

"Існують плани, щоб допомогти людям протверезіти, якщо вони надмірно випили. Це будуть місця, де люди будуть впевнені, що вони перебувають у безпеці і не завдадуть шкоди нікому іншому", – сказав генеральний директор оргкомітету ЧС-2022 Нассер Аль-Хатер в інтерв’ю Sky News.

Цікаво, що практика примусового витверезіння була дуже популярною у СРСР.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року на восьми стадіонах у п’яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" у Лусаїлі. Збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний бар’єр, поступившись у фіналі стикового раунду команді Уельсу.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.