Катар встановив жорсткі правила для вболівальників ЧС-2022: що заборонено
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Мундіаль пройде в арабській країні з абсолютною монархією
Влада Катару встановила правила для вболівальників, які бажають відвідати країну під час Чемпіонату світу з футболу-2022, жеребкування якого відбулося ще у квітні.
Про це повідомляє The GhanaWeb у Twitter. Усі заборони пов’язані з релігією у близькосхідній країні. Повідомляється, що правила почнуть діяти з 21 листопада.
Під заборону потрапили:
- Алкоголь
- ЛГБТ
- Відкриті частини жіночого тіла
- Лайки
- Неповага до мечетей
- Гучна музика та звуки
- Побачення
- Фотографування людей без їхнього дозволу.
Нагадаємо, Чемпіонат світу пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Футбольний Мундіаль пройде на восьми стадіонах у п’яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" у Лусаїлі. Збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний бар’єр, оступившись у фіналі стикового раунду команді Вельсу (1:0).
Раніше повідомлялося, що росія отримала право на трансляцію матчів ЧС-2022, попри вторгнення путінських військ в Україну.
Додамо, збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.