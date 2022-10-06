Катар встановив жорсткі правила для вболівальників ЧС-2022: що заборонено

Мундіаль пройде в арабській країні з абсолютною монархією

Влада Катару встановила правила для вболівальників, які бажають відвідати країну під час Чемпіонату світу з футболу-2022, жеребкування якого відбулося ще у квітні.

Про це повідомляє The GhanaWeb у Twitter. Усі заборони пов’язані з релігією у близькосхідній країні. Повідомляється, що правила почнуть діяти з 21 листопада.

Під заборону потрапили:

Алкоголь

ЛГБТ

Відкриті частини жіночого тіла

Лайки

Неповага до мечетей

Гучна музика та звуки

Побачення

Фотографування людей без їхнього дозволу.

Нагадаємо, Чемпіонат світу пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Футбольний Мундіаль пройде на восьми стадіонах у п’яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" у Лусаїлі. Збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний бар’єр, оступившись у фіналі стикового раунду команді Вельсу (1:0).

Раніше повідомлялося, що росія отримала право на трансляцію матчів ЧС-2022, попри вторгнення путінських військ в Україну.

Додамо, збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.