Катар установил жесткие правила для болельщиков ЧМ-2022: что запрещено
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Мундиаль пройдет в арабской стране с абсолютной монархией
Власти Катара установили правила для болельщиков, желающих посетить страну во время Чемпионата мира по футболу-2022, жеребьевка которого состоялась еще в апреле.
Об этом сообщает TheGhanaWeb в Twitter. Все запреты связанны с религией в ближневосточной стране. Сообщается, что правила начнут действовать с 21 ноября.
Под запрет попали:
- Алкоголь
- ЛГБТ
- Открытые части женского тела
- Ругательства
- Неуважение к мечетям
- Громкая музыка и звуки
- Свидания
- Фотографирование людей без их разрешения.
Напомним, Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Футбольный Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса (1:0).
Ранее сообщалось, что россия получила право на трансляцию матчей ЧМ-2022, несмотря на вторжение путинских войск в Украину.
Добавим, сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.