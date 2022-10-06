Укр

Катар установил жесткие правила для болельщиков ЧМ-2022: что запрещено

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
ЧМ-2022 Новость обновлена 06 октября 2022, 18:24
ЧМ-2022

Мундиаль пройдет в арабской стране с абсолютной монархией

Власти Катара установили правила для болельщиков, желающих посетить страну во время Чемпионата мира по футболу-2022, жеребьевка которого состоялась еще в апреле.

Об этом сообщает TheGhanaWeb в Twitter. Все запреты связанны с религией в ближневосточной стране. Сообщается, что правила начнут действовать с 21 ноября.

Под запрет попали:

  • Алкоголь
  • ЛГБТ
  • Открытые части женского тела
  • Ругательства
  • Неуважение к мечетям
  • Громкая музыка и звуки
  • Свидания
  • Фотографирование людей без их разрешения.

Напомним, Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Футбольный Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса (1:0).

Ранее сообщалось, что россия получила право на трансляцию матчей ЧМ-2022, несмотря на вторжение путинских войск в Украину.

Добавим, сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.

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#Футбол #Катар #ЧМ-2022