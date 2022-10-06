Катар установил жесткие правила для болельщиков ЧМ-2022: что запрещено

Мундиаль пройдет в арабской стране с абсолютной монархией

Власти Катара установили правила для болельщиков, желающих посетить страну во время Чемпионата мира по футболу-2022, жеребьевка которого состоялась еще в апреле.

Об этом сообщает TheGhanaWeb в Twitter. Все запреты связанны с религией в ближневосточной стране. Сообщается, что правила начнут действовать с 21 ноября.

Под запрет попали:

Алкоголь

ЛГБТ

Открытые части женского тела

Ругательства

Неуважение к мечетям

Громкая музыка и звуки

Свидания

Фотографирование людей без их разрешения.

Напомним, Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Футбольный Мундиаль пройдет на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса (1:0).

Ранее сообщалось, что россия получила право на трансляцию матчей ЧМ-2022, несмотря на вторжение путинских войск в Украину.

Добавим, сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.