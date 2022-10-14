На ЧМ-2022 с пьяными фанатами будут бороться, как в СССР

В Катаре откроют вытрезвители для иностранных болельщиков

Организаторы чемпионата мира по футболу рассказали, что ждет пьяных болельщиков в мусульманской стране. Катар установил жесткие правила для фанатов на время ЧМ-2022.

Ранее в Катаре алкогольная продукция продавалась только в барах отелей. Но на мундиале откроют большое количество точек продажи алкоголя, в основном возле стадионов и в фан-зонах.

Болельщиков, которые переберут с алкоголем, будут забирать в вытрезвители.

"Существуют планы, чтобы помочь людям протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда никому другому", – сказал генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер в интервью Sky News.

Интересно, что практика принудительного вытрезвления была очень популярной в СССР.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.