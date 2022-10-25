Роналду простили: в "МЮ" показали, чем занимается футболист

Португалец готовится вместе с командой к матчу с "Шерифом"

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основным составом "Манчестер Юнайтед" после отстранения и штрафа. Команда начала подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы против "Шерифа".

Напомним, Криштиану Роналду отказался выходить на замену в концовке матча с "Тоттенхэмом" (2:0) в АПЛ. Португалец со скамейки запасных отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион еще до финального свистка.

После чего главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг объявил, что Роналду исключен из заявки на матч против "Челси" и отстранен от тренировок с командой.

Теперь же пресс-служба Манчестер Юнайтед опубликовала в Twitter снимки Роналду на тренировке.

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Шерифом" в четверг, 27 октября.