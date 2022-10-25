Жертв было бы тысячи: террорист собирался взорвать дрон на футболе

Целью атаки был стадион "Камп Ноу"

Испанские полицейские предотвратили теракт, который должен был пройти во время матча "Барселона" — "Реал". Недавно в Эль-Класико сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

В ходе следствия правоохранители установили, что злоумышленник в 2020-м начал сотрудничество с террористической организацией "Исламское государство". В том же году его задержала полиция по обвинению в подготовке теракта на "Камп Ноу" во время Эль-Класико. Согласно плану, смертник должен был взорвать набитый взрывчаткой дрон на многолюдном стадионе. Когда именно это должно было произойти, пока неизвестно.

Террорист некоторое время жил в столице Каталонии. Все инструкции по подготовке он получал через соцсети, сообщает Спорт24. Испанский суд приговорил его к трем годам тюрьмы.

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