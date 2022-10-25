Жертв було б тисячі: терорист збирався підірвати дрон на футболі

Метою атаки був стадіон "Камп Ноу"

Іспанські поліцейські запобігли теракту, який мав відбутися під час матчу "Барселона" — "Реал". Нещодавно в Ель-Класіко зіграв український голкіпер Андрій Лунін.

Під час слідства правоохоронці встановили, що зловмисник у 2020-му розпочав співпрацю з терористичною організацією "Ісламська держава". Того ж року його затримала поліція за звинуваченням у підготовці теракту на "Камп Ноу" під час Ель-Класіко. Згідно з планом, смертник мав підірвати набитий вибухівкою дрон на багатолюдному стадіоні. Коли саме це мало статися, поки що невідомо.

Терорист якийсь час жив у столиці Каталонії. Усі інструкції з підготовки він отримував через соцмережі, повідомляє Спорт24. Іспанський суд засудив його на три роки в’язниці.

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