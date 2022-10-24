"Від мобілізації до смерті 10 днів": Стаховський показав, що таке росія

Український тенісист розповів, що чекає на окупантів в Україні

Один із найвідоміших українських тенісистів Сергій Стаховський нещодавно пообіцяв підкинути грошей за взяття в полон Ігоря Гіркіна. Російський терорист може воювати на території України.

А тепер Стаховський висміяв шлях російського військового, який дуже швидко повернувся додому в труні.

"Від мобілізації до смерті за 10 днів… Ось що таке росія", — написав Стаховський у Twitter.

Раніше Сергій Стаховський розповів, що колишній футболіст, а нині тренер Сергій Ребров купив чергову машину для ЗСУ. Ребров передав автомобіль через Стаховського, що допомагає нашим воїнам. З початку війни тенісист записався до ТРО та патрулював Київ.

Ми також писали, що Стаховський присоромив Папу Римського, який написав повідомлення Зеленському російською мовою.