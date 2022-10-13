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Станіславович продовжує: легендарний футболіст із Горлівки зробив крутий подарунок ЗСУ

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Стаховський та Ребров роблять багато для ЗСУ Новина оновлена 13 жовтня 2022, 14:26
Стаховський та Ребров роблять багато для ЗСУ

Сергій Ребров передав автомобіль для армії

Відомий український тенісист Сергій Стаховський раніше пожартував про вибух на кримському мосту. А сьогодні запостив у соцмережі знімок із новою машиною.

"Станіславович продовжує", — підписав фото у сторіс Instagram Стаховський. На авто видно підпис #С.Р.11.

Станіславович – це Сергій Станіславович Ребров. Легендарний форвард київського "Динамо" та збірної України, а нині головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ. Ребров народився у Горлівці, яка була окупована у 2014 році. Він дуже хоче якнайшвидшого звільнення Донбасу та всієї України.

У вересні Стаховський вже писав, що Ребров купує машини для ЗСУ. І на тих авто був характерний автограф #С.Р.11

"Коли в тебе є друзі, яких поєднує спільне бажання допомогти хоробрим людям України зробити нашу країну вільною від орків...

Автомобіль №5 доставлено до батальйону територіальної оборони ХАРТІЯ. Бажаю моєму близькому другові Сергію Реброву дуже успішного сезону, щоб ми могли продовжити нашу місію", — сказав Стаховський.

Раніше Стаховський присоромив Папу Римського, який написав повідомлення Зеленському російською мовою.

Теги:
#Сергій Стаховський #Сергій Ребров #Тенісист #ЗСУ