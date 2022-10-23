Вітаю пілотів із самознищенням: тенісист посміявся з падіння літака в Іркутську

Олександр Долгополов упевнений, що без росіян світ стане кращим

Сьогодні в Іркутську на житловий будинок впав військовий винищувач. За попередніми даними, пілоти загинули. А на місці падіння була сильна пожежа.

На події в Іркутську відреагував відомий український тенісист Олександр Долгополов. Нещодавно він вирушив воювати на передову.

"Російська топ-зброя. Ми вітаємо пілотів із самознищенням і тим, що вони роблять цей світ кращим", — написав Долгополов у своєму Twitter.

За час своєї кар’єри Долгополов виграв чотири турніри АТР і заробив понад 7 млн доларів призових.

Олександр повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. Також тенісист пройшов військову підготовку.

Раніше Олександр разом із українськими тенісистками придбав джип для ЗСУ.